Nonostante i 44 milioni di euro spesi durante l’estate, Donny van de Beek non riesce ancora a trovare la sua dimensione all’interno del Manchester United. Il tecnico Solskjaer gli preferisce altri giocatori da affiancare al superlativo Bruno Fernandes, per questo in Inghilterra vociferano di una sua prematura partenza già a gennaio. Stando a quanto riporta il Telegraph, la Juventus sarebbe molto interessata all’ex compagno di squadra di De Ligt, già a partire dalla prossima finestra di calciomercato.