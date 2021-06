Come spiega La Gazzetta dello Sport, tra i tanti attaccanti nel mirino della Juventus ha ripreso quota Gabriel Jesus: “Guardiola, dopo l’addio di Aguero, ha messo in preventivo l’ingaggio di Harry Kane dal Tottenham. Un’operazione da 160 milioni di euro solo di cartellino. Con un simile investimento Gabriel Jesus rischia di restare ai margini del progetto City. E la Juve, proprio in questi giorni, si è messa in lista d’attesa con il giocatore e ovviamente con la società di proprietà dello sceicco Mansour. Anche in passato gli uomini di Agnelli si erano fatti vivi con il nazionale brasiliano, ma senza reali possibilità di successo. Ora, invece, la situazione potrebbe cambiare in breve tempo e alla Continassa si stanno preparando all’eventualità. In questa fase il lavoro è prevalentemente diplomatico, ma si capisce bene come per un giocatore di questo livello sia decisivo agire in anticipo. Anche perché è da mettere in preventivo un’asta tra le big”.