Le parole di Andrea, ex medico della, intervistato da ilBianconero:"Anche se si tratta di un errore rischia qualcosa, perchè l'errore va provato. Però, essere condannato per un errore è differente che essere condannato per la volontà di farlo. Ci sono squalifiche che variano da caso a caso, anche quello dello stesso Palomino è stato valutato più volte".