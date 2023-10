Come racconta Gazzetta, Massimilianoè passato dalla penuria all’abbondanza sulle corsie esterne: la scorsa stagione Juan Cuadrado e Filip Kostic furono costretti spesso agli straordinari per mancanza di alternative e arrivarono a fine stagione stremati. Adesso questo problema non esiste più, perché le uniche due novità rispetto al 2022-23, ovvero Timothy Weah e Andrea Cambiaso (rientrato dal prestito biennale al Bologna) sono arrivate proprio sui corridoi laterali.