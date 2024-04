Il piano di Giuntoli per la "nuova" Juve

Difficilmente si potrà tornare ai fasti del passato. In sostanza,, con Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini in difesa da una parte e Andrea Barzagli e Mehdi Benatia dall'altra, nonchè Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala in una squadra e Mario Mandzukic e Douglas Costa in quella avversaria. Già, però Cristiano, che ha come stella polare la sostenibilità, punta a costruire una via di mezzo tra quellae la versione attuale, forse troppo dipendente dalle presenze di 4-5 uomini cardine.Lo racconta La Gazzetta dello Sport, riflettendo su quanto la panchina bianconera sia apparsa deficitaria in questa stagione, tanto a livello puramente numerico quanto sul fronte dell'esperienza e della qualità. Quasi impossibile per esempio, allo stato attuale, non sentire la mancanza di giocatori come Adrien, Gleisone Dusan(ma anche Andrea...), gente che invece fino a non molto tempo fa poteva essere sostituita senza troppi affanni dalle cosiddette "riserve". Ecco perché l'idea, in vista della prossima stagione, è quella di aggiungere (semi) titolari per alzare la qualità della rosa, aumentare la concorrenza e magari cambiare qualche gerarchia. Come punto di (ri)partenza non è nemmeno male...