"Ci sono anche Chiellini e Bonucci che non dovevano giocare, poi Rugani ha avuto la febbre,Forse qualcuno è stanco, dovrò valutarlo". Così ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo il ko contro il Verona, svelando il problema avuto da Matthijs de Ligt. Un infortunio che riporta alla gara contro la Roma di quindici giorni fa, dalla quale il centrale olandese era stato escluso per un problema muscolare:In questo caso è andato in panchina, ma senza subentrare, tre tre giorni c'è lo Zenit e qualche dubbio resta.