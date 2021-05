4









Real, Barcellona e Juventus. Tre club soltanto, ma appena tre club. Cosa accadrà adesso alle ribelli della Superlega? Gli altri nove club si sono arresi ufficialmente, senza condizioni, alzando le braccia e mostrando le mani in segno di perdono. L'Uefa li ha reinseriti con una piccola multa, ma ora rischiano le fatidiche sanzioni dopo la sottoscrizione del contratto Super League.



COSA PUO' ACCADERE - Come raccontato dalla radio spagnola Cope, dopo il comunicato durissimo dell'Uefa di ieri sera, potrebbero ora arrivare sanzioni altrettanto aspre: due anni di stop per i rivoltosi in tutte le competizioni Uefa, minaccia già trapelata più volte e alla quale sia Agnelli che Perez hanno risposto con una sentenza del Tribunale di Madrid in grado di smentire voci e tentativi. Intanto, tra martedì e mercoledì, partirà un'inchiesta disciplinare Uefa per i tre club: l'accusa è quella di aver violato l'articolo 51 dello Statuto che impedisce affiliazioni extra Uefa, oltre ad aver agito secondo un "comportamento non etico".



SQUALIFICA? - Resta da capire la possibilità dell'Uefa: può davvero squalificare i club? Anche se ci dovesse essere un tentativo ufficiale da parte dell'Uefa, a quel punto i club si rivolgerebbero a tribunali civili, dai tempi molto più lunghi di quelli sportivi. Ogni provvedimento sarebbe allora sospeso e la battaglia diventerebbe una vera e propria guerra di carte bollate. Da parte delle tre squadre ancora dentro al progetto Superlega, la volontà è quella di arrivare a un accordo attraverso un 'tavolo di pace'. Tutti (o quasi) vogliono prolungare lo scontro.