Pericolo squalifiche per la finale di Coppa Italia? No. Come precisato nel Codice di Giustizia Sportiva all'articolo 19 commi 5 e 6, qualora un giocatore venisse squalificato in una partita di Serie A dovrebbe scontare la sanzione in campionato, nel turno successivo. Nessun problema da questo punto di vista, dunque, per Juve e Inter, attese rispettivamente dagli impegni contro Genoa ed Empoli prima del big match allo Stadio Olimpico di mercoledì prossimo. Scampato anche il rischio di rivivere una situazione come quella accaduta in Supercoppa Italiana, per cui i bianconeri avevano dovuto fare a meno di un giocatore decisivo come Juan Cuadrado diffidato e ammonito nella precedente sfida di campionato contro la Roma: per quest'ultimo torneo, infatti, viene considerata l'esistenza di una continuità con la Serie A, cosa che invece non accade per la Coppa Italia.