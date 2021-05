Le norme della Figc contro la SuperLega possono in qualche modo colpire la Juventus? No, se il club bianconero non partecipa effettivamente al torneo privato con gli altri club aderenti al progetto. Questo è quanto evidenziato da Tuttosport, che rassicura così tutti quelli che potrebbero temere in sanzioni concrete contro la Juve per la sua posizione tuttora favorevole alla SuperLega. Le nuove norme federali prevedono infatti l'esclusione dalle competizioni per le squadre che partecipano effettivamente a tornei privati. Non a quelle che, come la Juve, il Real Madrid e il Barcellona, manifestano la volontà di farlo un domani.