Come racconta Tuttosport, è probabile che Adrienpossa essere tra i titolari del centrocampo bianconero. Non lo vedremo all’opera nei match del tour americano tra Las Vegas, Dallas e Los Angeles per motivi che nulla c’entrano con il mercato, ma è evidente che il futuro del francese sia ancora in via di definizione nonostante la stima del Conte Max. Prima di tutto perché il contratto del centrocampista è in scadenza tra un anno, giugno 2023: c’è il rischio concreto di perderlo a parametro zero, la stessa modalità peraltro utilizzata dalla Juventus per prenderlo nel 2019.