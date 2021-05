4









I debiti del Barcellona hanno sfondato il tetto del miliardo di euro, cifra che impone una strategia di mercato a costi contenuti. Magari liberandosi degli esuberi della squadra di Koeman, mai entrati realmente nei meccanismi del tecnico, come quel Miralem Pjanic arrivato solo un’estate fa dalla Juventus nell’ambito dello scambio salva-bilancio con Arthur. Pochi soldi, ma la dirigenza blaugrana sta già programmando come investire i propri captali in maniera mirata.



LOCATELLI COME VICE BUSQUETS - Come spiega Mundo Deportivo, tra le richieste esplicite dell’ex ct dell’Olanda c’è la ricerca di un vice Sergi Busquets. Un profilo pronto ma di prospettiva, che possa raccogliere e custodire gelosamente le chiavi del centrocampo per tanto tempo. Nella lista degli obiettivi c’è Manuel Locatelli del Sassuolo, nome caldo anche dalle parti della Continassa da almeno un anno.



PREZZO E POSSIBILE BEFFA – Il centrocampista della Nazionale, prelevato dal Milan per meno di 15 milioni di euro, è diventato un perno della squadra di De Zerbi, convincendo perfino Roberto Mancini a puntare fortemente su di lui. È chiamato al salto di qualità in zona offensiva, cosa che potrebbe fare nel prossimo Europeo con la maglia azzurra. Se così fosse, allora lieviterebbe anche il prezzo di 40 milioni del suo cartellino. Come scrive Calciomercato.com, i rapporti tra Barcellona e Sassuolo sono molto buoni, tanto da rappresentare una potenziale una corsia preferenziale. E la Juve rischia la beffa, non godendo più di un rapporto così idilliaco con la dirigenza emiliana dopo le vicende legate alla Superlega. “Locatelli? Non c'è nessuna intesa. Per noi è importantissimo, ha richieste sia in Italia che all'estero, soprattutto. Aspettiamo, perché se va avanti questo progetto vuol dire che le big incasseranno più soldi e ci rivarremo sulle grandi”. Così tuonò l’ad Carnevali poche ore dopo la creazione del torneo, monito che oggi rischia di giocare un brutto scherzo alla Juve per Locatelli…