"Non partirò a gennaio, sono molto felice alla Juventus e darò alla squadra il meglio di me quando sarò di nuovo in forma", a dirlo era stato lo stessoqualche settimana prima di partire per il Mondiale. Una conferma che l'argentino non ha intenzione di rompere l'accordo con la Juve. A fine stagione sarà un'altra storia e le possibilità che si trasferisca al Rosario Central, sua vecchia squadra, sono concrete. Per ora però, nessuna chance di vederlo lontano da Torino.