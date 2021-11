protagonista delle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola. Tra campo - alla vigilia del match contro l'Atalanta - calciomercato e non solo. Ecco come titolano i giornali:Il quotidiano di Torino si concentra sul mercato di Juventus, Inter e Milan: ​"Grandi manovre!". In taglio alto spazio al Torino: "Sanabria e Gallo i nostri eroi". In taglio basso spazio anche alle vittorie europee di Lazio e Roma: "Immobile e Abraham, che notte!".Apertura sui bianconeri anche sul Corsport: "Rischiatutto Juve", in riferimento alla crisi sul campo e fuori. In taglio alto spazio ai sorteggi per gli spareggi a Qatar 2022: "Italia, incubo Big 9".