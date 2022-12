Come racconta Gazzetta, dopo le dimissioni di Agnelli, l’Uefa ha deciso di intervenire subito, non limitandosi a collaborare con la Consob, la procura di Torino e la Figc, aspettando le conclusioni delle inchieste. È partita l’inchiesta europea perché, oltre ai problemi nazionali, ci sono quelli europei: la Juve ha firmato un “settlement agreement” per il deficit di bilancio. Sanzioni sportive ed economiche legate al quadro finanziario presentato dal club. Ma se il quadro non fosse fedele?