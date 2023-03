Angel Di Maria nella giornata di ieri ha lavorato individualmente e non con la squadra. Una notizia inattesa e sicuramente che non fa piacere, anche se l’argentino non è infortunato. Uscito affaticato nella gara d'andata ha saltato la Samp per precauzione e ora cammina lungo un filo sottile perché un suo sforzo prolungato aumenterebbe il rischio di un problema muscolare più serio. Allegri, quindi, dovrà decidere se portarlo o meno in Germania, specie a pochi giorni dall’Inter.E gli altri? Anche Bonucci, a sua volta probabile assente a Friburgo, vorrebbe esserci a Milano, mentre Bremer ha smaltito il fastidio al tendine rotuleo del ginocchio e domani in Germania ci sarà, come riporta Tuttosport.