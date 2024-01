La volontà del Genoa di non scendere a patti riguardo alla cessione di Radu Dragusin spaventa anche il Tottenham. L'offerta avanzata dai londinesi da circa 25 milioni di sterline non convince il Grifone che per il proprio gioiello continua a pretenderne non meno di 30. Una cifra che gli Hotspurs non vorrebbero sborsare nel mercato invernale, tanto da convincerli a virare altrove le proprie attenzioni, come riferisce il Corriere dello Sport. Una situazione che interessa anche la Juventus visto che avrebbe il 20% dei ricavi derivanti dalla cessione del difensore. Se il Genoa accettasse l'offerta da 25 milioni del Tottenham, alla Juve andrebbero 5 milioni.