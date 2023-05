La giornata di domani sarà fondamentale per capire le reali possibilità che la Juve avrà di qualificarsi in Champions League. Per capire l'importanza che avrà la sentenza della Corte d'Appello federale sul futuro del club basta fare qualche calcolo. A partire, riporta Gazzetta dello Sport, dalla cifra diai quali poi sono da aggiungere gli introiti dal botteghino. In media, 74 milioni all'anno: un dato questo ovviamente condizionato dai risultati nella competizione.Nella peggiore delle ipotesi, come ad esempio avvenuto quest'anno, con l'uscita ai gironi,senza considerare tutti gli effetti che la mancata partecipazione avrebbe. Per rispettare il piano d'investimenti realizzato dalla stessa società, tra il 2019 e il 2024 la Juve prevedeva la qualificazione almeno agli ottavi di Champions. Per questo, la Juve dovrebbe rivedere al ribasso le previsioni di spesa, o trovare altre vie alternative alla voce ricavi.Una di queste, ovviamente, riguarda eventuali sacrifici sul mercato. In cima a questa lista c'è. Bayern Monaco e le grandi di Premier in prima fila, con la "speranza" nel caso, di un'asta che possa alzare ulteriormente il valore.