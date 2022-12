Tra i giocatori che sono in bilico per quanto riguarda il riscatto da parte della, impegnato con l'Argentina ai Mondiali. Al momento, le chance che il club bianconero scelga di investire 25 milioni più sette d'ingaggio per prenderlo dal Psg a titolo definitivo sono basse ma comunque l'argentino avrà da qui a giugno la possibilità di far cambiare idea alla Juve. L'obbligo di riscatto è decaduto con il mancato accesso della Juve agli ottavi di Champions League. Lo riporta Tuttosport.