Forse è ancora presto per dirlo, ma Areksembra aver messo le radici a Torino. Condizioni da saldo quelle che la Juve ha strappato al Marsiglia, contatti già positivi con l'entourage che sembrano aver rassicurato il centravanti: per 7 milioni più 2 di bonus, potrebbe davvero essere riscatto anche in anticipo. Lo riporta calciomercato.com.