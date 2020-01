Riprendono oggi gli allenamenti in casa Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, Sarri avrà da oggi l’opportunità di confrontarsi con i suoi ragazzi nel tentativo di capire come evitare quei cali di tensione che hanno colpito gli juventini due giorni fa. Non è stata la prima volta in stagione - in Supercoppa era accaduto qualcosa di simile - ma ora vanno trovate le contromisure anche perché il campionato è più aperto che mai.