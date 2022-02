1









Si ritorna in campo. Ieri, una giornata di riposo per la Juventus, che ritornerà alla Continassa quest'oggi per preparare il derby di venerdì. I bianconeri riprendono gradualmente e già a da oggi Allegri potrà iniziare a provare nuove situazioni e soprattutto gli uomini utili per la squadra in vista del match chiave contro il Torino.



TORNA BERNARDESCHI - Intanto, una buona notizia: per oggi è previsto il ritorno in campo di Federico Bernardeschi. L'esterno ha salutato le ultime partite per un affaticamento muscolare. A questo punto resta soltanto Giorgio Chiellini ai box, con il rientro previsto poco prima della sfida di Champions League contro il Villarreal. Resta fuori chiaramente anche Chiesa, che sta proseguendo la riabilitazione ed è "molto più sereno", come ha raccontato Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di vigilia di Atalanta-Juventus.