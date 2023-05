L'avventura di Gianluca Scamacca in Premier potrebbe essere già giunta ai titoli di coda. L'ex attaccante del Sassuolo sta infatti spingendo per fare il suo ritorno in Italia e al momento diversi club sarebbero interessati al cartellino dell'attaccante. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, però, la volontà del centravanti sarebbe quella si sposare il progetto Juve.