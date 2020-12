1









Si riparte. Dopo quattro giorni di pausa, la Juventus torna ad allenarsi quest'oggi alla Continassa, dove Andrea Pirlo ritroverà i suoi ragazzi in seguito alla batosta interna con la Fiorentina. Una sconfitta dalla quale bisognerà riprendersi quanto prima, perché la classifica non concederà altri passi falsi e perché oltre allo scudetto che s'allontana, anche la Champions League rischia di 'scomparire'. Dunque, ricompattarsi. E tornare soprattutto a fare punti, a partire dalla sfida del 3 gennaio con l'Udinese, nuovamente all'Allianz Stadium. I RITORNI - Pirlo dovrebbe ritrovare tutti in gruppo, a partire da Merih Demiral e proseguendo con Giorgio Chiellini. Ci sarà anche Matthijs de Ligt, che contro la Fiorentina era uscito anzitempo per un affaticamento muscolare. Tutti gli effettivi per il Maestro. Che ora ha un unico obiettivo: ripartire dalla Juve, dalla vecchia Juve. Quella che ha vissuto, quella che vuole condurre alla vittoria.