Non sono state diramate le convocazioni ufficiali ma chi deve rientrare, insomma, sa di doverlo fare. Lasi ritrova questo pomeriggio: riprendono ufficialmente gli allenamenti alla Continassa, in un clima certamente diverso, ma non necessariamente pesante. A renderlo più leggero, o comunque esclusivamente concentrato sul campo, ci hanno pensato le telefonate di Cherubini e Allegri. Ci saranno soprattutto loro ad aprire una nuova pagina della storia juventina.