Secondo il Mirror Manchester United, Liverpool e Tottenham stanno monitorando la situazione di Dybala alla Juventus, in attesa di capire come evolverà la situazione sul fronte rinnovo. Alla finestra, ci sarebbero anche Real Madrid e Barcellona. Insomma, non una lista 'cattiva' per la Joya bianconera, che sta cercando di capire quale possa essere il suo posto nella rosa della prossima stagione, ancora allenata da Andrea Pirlo salvo tracolli finali. La priorità di Dybala in questo momento è recuperare dall'infortunio e vivere un finale di stagione da protagonista. Poi? Poi capire. Se vale la pena firmare il rinnovo o cercare fortuna altrove. La Juve resta al primo posto nei desideri del giocatore.