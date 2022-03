Incontro sì, anzi... incontro no. La Juventus ha rimandato l'appuntamento con Paulo Dybala per parlare del suo rinnovo di contratto. Il 10 bianconero avrebbe dovuto incontrarsi con la dirigenza nel pomeriggio di domani e iniziare a trattare il nuovo accordo, bloccato dall'ottobre scorso. E invece... non se ne farà nulla. Come riporta Sky Sport, infatti, la Juve ha deciso di posticipare la data in cui vedersi dando appuntamento agli agenti e al resto dell'entourage al dopo Villarreal. Prima la Champions, poi la trattativa.



E chissà che non possa essere coinvolta anche la condizione fisica di Paulo Dybala in questa decisione (sicuramente lo sarà come fattore sul finale di questa storia): punta al ritorno degli ottavi di finale di Champions, oggi ha lavorato a parte ma anche sul campo e quindi spera di esserci. Prima il campo, poi il rinnovo? Il ragionamento può essere questo, ma sicuramente dal lato di Paulo non avranno preso benissimo la decisione dell'ennesimo rinvio...