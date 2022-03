Doveva tenersi oggi l'incontro tra la dirigenza bianconera e l'entourage di Mattia De Sciglio. L'incontro è stato però rinviato di una settimana e come riferisce SkySport è stato posticipato di comune accordo tra Juventus e giocatore. In questa settimana il terzino è impegnato con la Nazionale per i playoff mondiali e non avrebbe potuto presenziare all'incontro.