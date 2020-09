La Juve ha trovato un accordo con l'Udinese per rinviare l'acquisto di Rolando Mandragora per 26 milioni di euro. Le due società avevano un accordo già per questa estate ma l'infortunio al ginocchio del centrocampista ha permesso alla Vecchia Signora di trovare un accordo per far slittare il suo ritorno a Torino di una stagione. Tutto rimandato, dopo gli incontri di questi giorni tra la Juve e l'agente di Mandragora (e l'Udinese) è stato trovato l'accordo, come vi avevamo già anticipato la scorsa settimana.