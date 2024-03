Tra i rinnovi che ladovrà discutere c'è anche quello di, in scadenza nel 2026 ma con un ingaggio a salire. Il club bianconero sta lavorando a un prolungamento del contratto (altri due anni con eventuale clausola rescissoria) per “spalmare” queste cifre e alleggerirne il peso a bilancio, con una sostanziale disponibilità da parte del giocatore. Anche in questi giorni ci sono stati contatti con il suo agente Darko Ristic, a Torino da Dusan, e dalle parti fitra ottimismo. Gli incontri decisivi sono previsti a fine campionato. Lo riporta Tuttosport.