Sembrava a un passo dall'addio - con tanto di segnali per il Real -, oggi invece sembra più vicino alla permanenza. La verità? Sta nel mezzo, e cioè: Cristiano non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro e non ha intenzione di sciogliere il nodo proprio adesso. Scrive Gazzetta: "La politica societaria è esplicita: ringiovanire e provare a contenere i costi, soprattutto in questo periodo di crisi. Ma è chiaro che bisogna fare i conti anche con le aspirazioni del calciatore: CR7 vuol sempre vincere e soprattutto fa incetta di record, personali e non. Quindi bisogna capire che cosa avrà in testa di fare dai 37 anni in poi. Nei giorni in cui in Serie A comanda la classifica cannonieri un quasi quarantenne come Ibrahimovic, è possibile che il penta Pallone d’Oro ritenga di mettersi in discussione anche lui ad un’età così avanzata?". Staremo a vedere, insomma. Del resto, la questione dovrà essere affrontata: Cristiano è il leader e le recenti parole di Pirlo esprimono la fiducia dell'ambiente.