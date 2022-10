si sta prendendo le scene dopo la doppietta contro il Maccabi Haifa. Non solo per quella ma per l'importanza che il francese ha nei piani diin scadenza a giugno 2023. A confermarlo è Sportmediaset, secondo cui la dirigenza bianconera vuole confrontarsi con l'agente e madre del centrocampista per capire se ci sono i margini per continuare insieme. La richiesta da parte di Rabiot rimane molto alta e vorrebbe almeno mantenere lo stesso ingaggio che percepisce adesso, ovvero di oltre 7 milioni di euro.