Le parole dia Tuttosport:- "Per il momento non ci sono novità sul mio futuro, ma sicuramente parleremo presto. Tra circa due mesi la stagione sarà finita e proveremo a discutere, ma io sono tranquillo. C'è la possibilità di andare via, ma anche la possibilità di firmare un altro contratto con la Juve. Mi sento bene a Torino, faccio un bel lavoro nel club e c'è un buon rapporto coi dirigenti, i compagni e l'allenatore. Anche Allegri mi ha aiutato in due anni oltre a darmi molta fiducia. Il lavoro per me è alla base di tutto e per questo la Juventus è un'altra realtà, rispetto a tutti gli altri club. Non ho conosciuto altre società italiane, ma non penso che ce ne siano altre come la Juventus. Credo che tutto questo sia importante per stare bene e quindi fare la scelta giusta per il mio futuro"