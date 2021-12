Pauloha ritrovato il gol e, pur con il rigore sbagliato all'ultimo minuto, anche il sorriso. E' il leader della Juventus, sicuramente tecnico presto magari emotivo. Per esserlo a lungo, però, manca la firma su un rinnovo che sembra ormai sicuro ma che ancora non arriva. Il motivo? Come riporta La Stampa, infatti, la vicenda del caso plusvalenze sta rimandando il tanto atteso annuncio finale. Quando passerà la tempesta potrà arrivare la firma.