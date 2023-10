Federico Gatti prova a prendersi tutto. Il posto da titolare con la Juve contro il Milan è assicurato, anche visti gli infortuni, e lo sarà al ritorno dall'esperienza in Nazionale, una nuova convocazione che vale come apprezzamento anche nel nuovo corso di Spalletti. Del resto, la sua crescita nell'ultimo anno è evidente,E non solo lui: anche Rugani prolungherà il matrimonio con la Signora, le parti sono già al lavoro per prolungarlo per un biennio, fino al 2026, con uno stipendio ridotto e spalmato.