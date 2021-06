La Juventus non vuole privarsi di Paulo Dybala. Il club bianconero ha cambiato rotta rispetto agli scorsi mesi ed è pronto a proporre il rinnovo al calciatore. La trattativa con il suo agente, Jorge Antun, sta per iniziare a un anno e qualche giorno dalla scadenza del suo contratto. Come riporta il Corriere di Torino, i bianconeri sono attesa di capire il futuro di Cristiano Ronaldo, ma a prescindere da questo considerano il rinnovo della Joya è una priorità per la nuova Juve.