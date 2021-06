Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Uno rimane alla Juventus, l'altro va via. Questa sembra essere la situazione al momento in casa bianconera per quanto riguarda questi due "pezzi grossi" dell'attacco. Il contratto di Dybala scade l'anno prossimo e Massimiliano Allegri spinge per tenere l'attaccante argentino in squadra. C'è da sbloccare l'impasse in cui versa attualmente la trattativa per il rinnovo, con una distanza tra domanda e offerta che ha congelato le comunicazioni. Come riporta però il Corriere dello Sport, il procuratore della Joya Jorge Antun è pronto a volare a Torino appena dovesse arrivare una chiamata dalla Juve.