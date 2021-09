Un contratto che cerca un rinnovo da diverso tempo e una trattativa che ora è entrata nel vivo. E che sembra essere destinata a una conclusione positiva. La volontà reciproca di proseguire l’avventura insieme è confermata ormai anche pubblicamente da tutte le parti e si viaggia verso un'intesa. E questa volontà è stata ribadita anche nei contatti intercorsi tra le parti ieri: come racconta Tuttosport,L’intesa non c’è, ma si sta facendo di tutto pur di venirsi incontro. L’intenzione, per adesso concretizzata in un appuntamento fissato con precisione a breve, è rivedersi nei prossimi giorni per provare a raggiungere una soluzione condivisa.Come riporta Tuttosport, infatti, l’agente di Dybala la prossima settimana potrebbe decidere di tornare in Argentina dopo un soggiorno torinese durato oltre un mese e mezzo. Sul contratto, come vi abbiamo raccontato in queste settimane, ballano un paio di milioni tra richiesta e offerta. L'ultimo nodo da sciogliere riguarda i premi: Dybala e il suo entourage vorrebbero legarli a un monte presenze e gol da stabilire con il club, ma sembrerebbe che nelle discussioni siano entrate variabili legate ad obiettivi ben più prestigiosi e particolarmente complicati da raggiungere.