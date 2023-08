Come racconta Gazzetta, perpiù percorribile, invece, la strada del “rinnovo-ponte”, sulla falsa riga dell’annuale con cui nei mesi scorsi è stato allungato di dodici mesi il matrimonio con Adrien Rabiot. Un compromesso che, per motivi diversi, potrebbe far comodo tanto a Chiesa quanto alla società bianconera. La Juventus potrebbe gestire con più serenità – e maggiore forza – le avances per il proprio numero 7. Ma Federico sarebbe tutt’altro che blindato e, di fronte a una proposta allettante di una big estera, verrebbe accontentato.