Sembrava sempre sul punto di andar via Federico Bernardeschi. E invece alla Juventus è rimasto, e ora con la guida tecnica di Massimiliano Allegri sembra pure poter ben contribuire alla causa bianconera, avendo ritrovato fiducia e forse una collocazione tattica, da esterno sinistro di gran sacrificio ed equilibrio, per potersi esprimere su livelli utili a una big come la Juve. Per questo Bernardeschi ora potrebbe persino rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione, ma come precisa Sky Sport lo potrà fare a una condizione: