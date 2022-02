La Juve vuole blindare Nicolò Fagioli. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, i bianconeri inizieranno presto i colloqui con il centrocampista classe 2001 e il suo entourage per rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2023, facendogli una proposta per un accordo a lungo termine. Fresco di convocazione del CT Mancini per lo stage con la Nazionale azzurra, il 20enne è attualmente in prestito alla Cremonese in Serie B, dove finora si è reso protagonista di un'ottima stagione.