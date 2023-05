Dal sito ufficialePremiazioni, inaugurazioni, celebrazioni, incontri istituzionali, conferenza stampa: quelli appena trascorsi - nello specifico dal 2 al 6 maggio - sono stati giorni molto emozionanti per la Juventus a Dubai, resi ancora più speciali dalla presenza di un ospite davvero d'eccezione: la Legend bianconera, Andrea Barzagli.Il focus principale? Valorizzare lo splendido lavoro svolto dalla Juventus Academy Dubai dal 2015 a oggi. Raggiungendo la seconda posizione assoluta nella categoria Best Youth Academy, la Juventus Academy Dubai è stata premiata ancora una volta come la migliore Football Academy del Medio Oriente durante lo SPIA (Sports Industry Awards) Middle East Awards Gala che si è svolto presso l'hotel "Atlantis The Palm".Un risultato impressionante raggiunto da un progetto vincente nato otto anni fa e portato avanti sul campo da un team di allenatori qualificati, prevalentemente italiani, che ogni anno permette a più di 1000 ragazzi di vivere e sperimentare il "Metodo Juventus".La Juventus Academy Dubai è cresciuta costantemente, aprendo filiali in diverse zone degli Emirati Arabi Uniti, partecipando ai principali campionati, creando tre diversi livelli di calcio per ragazzi e ragazze dai 4 ai 17 anni e ospitando Legends bianconere come Trezeguet, Giovinco e Davids.I ragazzi di Dubai e Sharjah hanno vissuto da vicino la Juventus Training Experience, una full immersion nel mondo bianconero, e di prendere parte alla Juventus Academy World Cup, la competizione annuale tra tutte le Juventus Academies nel mondo. La prossima edizione - quella del 2023 - si terrà nel mese di giugno.Quest'anno, per di più, due giocatori selezionati dall'Academy di Dubai hanno avuto l'opportunità di partecipare alla neonata Juventus Training Experience Élite con coetanei talentuosi provenienti da altre Academies della rete bianconera, la più grande al mondo tra i club professionistici.Tornando alla stretta attualità, la visita all'Academy è proseguita con una serie di incontri tra Andrea Barzagli e i giocatori delle Academies e le loro famiglie presso le strutture bianconere di Dubai e Sharjah, con un meet and greet con lo Juventus Official Fan Club UAE e con l'inaugurazione della stagione indoor al Danube Sports World alla presenza di Lorenzo Fanara, Ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi Uniti.Un'esperienza che si è conclusa con tanti sorrisi e con una grande notizia: FFG Sports Management ha firmato un accordo per il"È un piacere essere qui a Dubai - dichiara Andrea Barzagli - per lanciare questo nuovo clinic di coaching che credo fermamente sarà utile per l'educazione di tutti i partecipanti. Per migliorare la crescita di un giocatore è fondamentale concentrarsi anche sulla preparazione dell'allenatore, seguendo un metodo che possa aiutare ogni tecnico a migliorare le proprie capacità per trasmetterle ai giovani, dentro e fuori dal campo. Un metodo che include non solo lo sviluppo tecnico, ma che permette di lavorare anche sulla formazione e crescita del giovane calciatore".