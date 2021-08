Il giornalistaha parlato negli studi di Sky Sport del rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. Ecco le sue parole sulla Joya:dopo un periodo non felice in cui era uscito dai radar. Il Paris Saint Germain ci sta insegnando che non puoi permetterti di iniziare la stagione senza prolungare il contratto di un grande campione, altrimenti lo devi vendere subito per non perderlo gratis.