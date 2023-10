Mercoledì l'ufficialità del prolungamento fino al 2028 di Federico, ieri l'incontro per quello - fortemente voluto dal club - di Federico. Tempo di rinnovi per la, che nella giornata di oggi si è concentrata sul futuro di Adrienandando a colloquio con, la madre-agente. Lo riporta Alfredo Pedullà, secondo cui quello odierno sarebbe stato semplicemente un summit di cortesia, per iniziare a impostare alcuni ragionamenti in merito a un potenziale nuovo accordo con il centrocampista francese, in scadenza a fine stagione dopo il rinnovo-ponte per un solo anno siglato, un po' a sorpresa, nel giugno scorso.- Stando al giornalista esperto di mercato, al momento le basi perché il matrimonio vada avanti ci sono tutte, motivo per cui l'incontro di oggi è stato solo la prima tappa di un percorso finalizzato al raggiungimento di una nuova intesa tra le parti. Come noto, Rabiot è una sorta di "pupillo" per Massimiliano, che lo scorso anno ha avuto il merito di saperlo valorizzare al massimo facendogli vivere la stagione migliore della sua carriera. Il classe 1995 ha un ruolo centrale tuttora, a maggior ragione in assenza di Paule Nicolò. Andare avanti insieme, dunque, sembra quasi naturale. Ora resta solo da capire il pensiero in merito (e le richieste economiche) di mamma Veronique...