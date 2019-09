Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Fabio Paratici dovrebbe ringraziare Gerald Piquè, difensore del Barcellona, se Matthijs de Ligt ha scelto poi di firmare con la Juventus e non con i blaugrana. Stando a quanto dice il giornale spagnolo, l'olandese avrebbe dirottato le sue scelte su Torino dopo aver incontrato alle Bahamas proprio il centrale catalano ex United. Un incontro poco positivo, visti poi i tempi maturati per le decisioni.