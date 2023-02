n merito alla sentenza della Corte d'Appello FIGC che ha penalizzato il club bianconero di 15 punti in classifica oltre alla squalifica della vecchia dirigenza tra cui Federico Cherubini. La sensazione è che a questo punto la Juve usufruirà di tutto il tempo che le è concesso prima di presentare il ricorso e architettare al meglio la controtesi rispetto a quella che ha portato alla maxi penalizzazione.Ci sono novità sul team dei legali che difenderà il club e proverà ad "annullare" la sentenza della Corte d'Appello FIGC. Ad affiancare gli avvocati Maurizio Bellacosa e Davide Sangiorgio infatti, ci saranno come riporta Tuttosport altre due figure, esperte in campo amministrative si occupava del versante giuridico-amministrativo con Billy Costacurta incaricato degli affari sportivi. Nel polverone mediatico di questi giorni a seguito di quanto è emerso con le dichiarazioni di Ciro Santoriello ma anche di alcuni membri del collegio di Garanzia, la Juve si muove e lo fa sul "campo".