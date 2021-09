Sebastiano, nel suo editoriale per Gazzetta, ha parlato della Juventus e dei problemi di Allegri: "La Juve si è rimpicciolita, ha perso i 30 gol di Ronaldo e non li ha compensati: tutto può essere, ma oggi è difficile immaginare che Moise Kean segni tanto. Kaio Jorge, l’altro volto nuovo in attacco, è giovane e dovrà capire il calcio europeo, adattarsi a un mondo diverso. Locatelli è un ottimo rinforzo, però rischia di impigliarsi nell’equivoco: mezzala o regista? L’organico resta importante, ma le prime due giornate - la sconfitta contro l’Empoli in particolare - hanno smorzato l’effetto Allegri".