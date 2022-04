Come racconta La Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo in chiaro la sua strategia per Gianluca Scamacca. Il dialogo con il Sassuolo è entrato nel vivo, tant’è vero che Paolo Maldini e Giovanni Carnevali hanno concordato di vedersi subito dopo Pasqua per scendere nei dettagli della trattativa per il centravanti romano. E, un po’ a sorpresa, è emerso anche l’interesse del club rossonero per il frizzante Hamed Traoré, il ventiduenne trequartista ivoriano che in neroverde sta disputando una stagione davvero super.