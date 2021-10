La Juventus in sede di mercato ha pensato a lungo anche a un attaccante, tanto che, oltre alla scommessa Kaio Jorge, è arrivato nelle battute finali Moise Kean. Ma il direttore sportivo Cherubini aveva un altro nome in mente da regalare a Max Allegri: Edin Dzeko. Perché non è arrivato? Qualsiasi operazione legata a un attaccante dopo l'arrivo di Kaio è rimasta in standby finché è rimasto Cristiano Ronaldo alla Juve.