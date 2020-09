Il centravanti della Juve è il tema principale di questo mercato. Il centravanti potrebbe essere il rimpianto bianconero di questi mesi e di quelli che verranno. Sì, perché la domanda che tanti tifosi della Juve si pongono da tempo è la seguente: perché i bianconeri non hanno provato l’assalto a Erling Haaland nei mesi scorsi? Dopo l’exploit al Borussia Dortmund, la Juve rimpiange un’operazione che aveva impostato già quasi due anni fa – nell’estate di Ronaldo – saltata per scelta del giovane attaccante, che preferì il Salisburgo per giocare titolare. Mino Raiola lo ha confermato nei mesi scorsi con una frase riportata da La Repubblica: “Haaland? Alla Juve me lo avrebbero fatto giocare nella squadra Under 23…“. Una frase che spiega tutto del percorso del giocatore e aumenta il rimpianto...