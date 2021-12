Come scrive il Corriere dello Sport: "Via al piano rimonta, quindi, che passa necessariamente dai prossimi due mesi: gennaio e febbraio saranno infatti decisivi per la Juve. La verità è dietro l’angolo perchè il calendario propone subito nel primo bimestre del nuovo anno quasi tutti gli scontri diretti. Si ripartirà, alla Befana, contro il Napoli, poi Roma, Inter in Supercoppa, Udinese, Sampdoria in coppa Italia e Milan per chiudere gennaio. A febbraio, invece, Verona, Atalanta, Torino, Villarreal in Champions League ed Empoli. Al termine di questo percorso di 11 partite in 52 giorni, spalmate su quattro competizioni, gli orizzonti dei bianconeri saranno decisamente più nitidi. Forse anche prima, visto che il rientro dalla sosta natalizia sarà per cuori forti, con il trittico ravvicinato Napoli-Roma-Milan. «Sarei contento di arrivare a fine febbraio con questo distacco per lottare per i primi quattro posti» ha riassunto Massimiliano Allegri, che assicura di aver sempre avuto fiducia nella squadra. Adesso è corroborata anche dai risultati: 6 vittorie nelle ultime 8 partite (più la sconfi tta con l’Atalanta e il pari con il Venezia, che pesa tantissimo) per 19 punti complessivi. Sei successi ottenuti, tra l’altro, con la difesa imbattuta, altro aspetto tutt’altro che secondario. Ritrovata la solidità, la Juve ha incominciato a viaggiare al ritmo delle prime, come non aveva fatto per tutta la prima parte del girone d’andata".